Два пожара площадью более 620 га действуют в лесах Иркутской области 2 июля

IrkutskMedia, 2 июля. На утро 2 июля в лесах Иркутской области перешло два пожара в локализованном состоянии. Возгорания общей площадью 620,1 га действуют в Катангском и Бодайбинском районах.
В пресс-службе правительства Приангарья сообщили, что огнеборцы продолжают работы по дотушиванию отдельных очагов, а также ведут окарауливание пожаров до их окончательной ликвидации. Сегодня авиамониторинг осуществляют четыре борта Ан-2 и три легкомоторных самолета. Наземное патрулирование ведёт 101 группа общей численностью 219 человек.
Накануне, 1 июля, в лесном фонде в Иркутской области был обнаружен один пожар в Бодайбинском районе. В этот же день возгорание площадью 0,1 га было локализовано. Кроме того, огнеборцы потушили пожар площадью 1,5 га в Жигаловском районе, перешедший с прошлых суток.
Всего в тушении принимали участие 110 человек. Было задействовано 10 единиц наземной техники. Для маневрирования и мониторинга лесопожарной обстановки в воздух было поднято три воздушных судна. Общее время налета составило 14 часов 35 минут.
Ранее агентство сообщало, что в лесах Иркутской области за сутки, 30 июня, было зафиксировано два новых пожара, охвативших территорию площадью 5,6 га. Одно из обнаруженных возгораний огнеборцы ликвидировали на площади 0,6 га в Заларинском районе. Также в Нижнеудинском, Усольском и Чунском районах пожарные потушили три ранее обнаруженных горения общей площадью 31,4 га.