Два пожара площадью более 620 га действуют в лесах Иркутской области 2 июля

Накануне, 1 июля, в лесном фонде в Иркутской области был обнаружен один пожар в Бодайбинском районе. В этот же день возгорание площадью 0,1 га было локализовано. Кроме того, огнеборцы потушили пожар площадью 1,5 га в Жигаловском районе, перешедший с прошлых суток.