Россельхознадзор предотвратил ввоз в Хабаровск 15 тыс. заражённых цветов из Китая

Чаще всего заражение встречалось в стеблях арабского жасмина — 2,4 тысячи штук, лисохвостого щетинника — 1,2 тысячи, гардении — 1,2 тысячи. В этой же партии впервые за 2026 год выявили другой карантинный объект — зеленую садовую совку.