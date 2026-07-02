Россельхознадзор предотвратил ввоз в Хабаровск 15 тыс. заражённых цветов из Китая

Приморское управление Россельхознадзора обнаружило на складе временного хранения в Хабаровске 14,7 тысячи зараженных растений, ввезенных из Китая. Это 12-й случай выявления карантинных объектов — западного цветочного трипса — за 2026 год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В ходе досмотра товара выявлены растения с признаками поражения карантинным объектом. Отобранные образцы передали для проведения исследований, — сообщили в ведомстве.
По итогам экспертизы на срезах гвоздик, хризантем, гардении, декоративных подсолнухов и других растений обнаружили карантинный западный цветочный трипс. Всего таких цветов оказалось 6,4 тысячи штук.
Чаще всего заражение встречалось в стеблях арабского жасмина — 2,4 тысячи штук, лисохвостого щетинника — 1,2 тысячи, гардении — 1,2 тысячи. В этой же партии впервые за 2026 год выявили другой карантинный объект — зеленую садовую совку.
Ввоз зараженных частей партий цветов запретили. Предприятие из Хабаровска, являющееся собственником товара, приняло решение об уничтожении растений.