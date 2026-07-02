Налёт 30 дронов ВСУ на Нижегородскую область унёс жизнь человека, повреждено предприятие

Падение обломков привело к повреждениям промышленного объекта и нескольких жилых домов. Повреждения, по предварительной оценке, не являются критическими. Сложнее всего последствия атаки сказались на людях: погиб один мирный житель. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», — пишет Глеб Никитин.
Также, по его данным, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Всем оказывается медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий, обследование территорий продолжается.
Минувшая ночь вновь стала напряжённой для российской ПВО — над страной перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля. Беспилотники поражались в воздушном пространстве 18 регионов, включая Нижегородскую область.
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