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Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область: один человек погиб, повреждены жилые дома

При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб мирный житель.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель, еще четверо пострадали. Как сообщил в четверг губернатор региона Глеб Никитин, падение обломков БПЛА повредило промышленный объект и несколько жилых домов.

По словам Никитина, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 30 беспилотников при отражении атаки на регион.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава региона.

По предварительным данным, еще четверо человек пострадали. Один из них госпитализирован, уточнил губернатор.

Прежде в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, еще два человека пострадали. Как сообщили в оперштабе, дрон нанес удар по частному дому в селе Малакеево — мужчина скончался на месте от полученных травм.

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