В Башкирии подростки провели ночь в заброшенном здании в ожидании помощи

В Абзелиловском районе успешно завершились поиски двоих подростков из Магнитогорска, которые решили самостоятельно покорить гору, но сбились с пути.
В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что друзья приехали в деревню Зеленая Поляна, чтобы взойти на гору Шера-Шихтау. Они уже были здесь на школьной экскурсии, но в этот раз решили испытать себя и взобраться на нее самостоятельно. Если подъем на вершину прошел по плану, то на обратном пути тропы размыло после сильного ливня, и школьники ушли с маршрута в противоположном направлении. Они смогли дозвониться до родителей и сообщить о том, что произошло.
Спасатели и полицейские искали парней всю ночь. Тем временем, они вышли к хутору Салават-совхоз, который оказался безлюдным. Друзьям пришлось провести ночь в заброшенном строении. Утром туда пришел сторож и сообщил о подростках в экстренные службы.
Прибывшие спасатели и сотрудники полиции на квадроциклах вывезли подростков в лагерь, где их уже ждали родные.