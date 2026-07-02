В Башкирии подростки провели ночь в заброшенном здании в ожидании помощи

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что друзья приехали в деревню Зеленая Поляна, чтобы взойти на гору Шера-Шихтау. Они уже были здесь на школьной экскурсии, но в этот раз решили испытать себя и взобраться на нее самостоятельно. Если подъем на вершину прошел по плану, то на обратном пути тропы размыло после сильного ливня, и школьники ушли с маршрута в противоположном направлении. Они смогли дозвониться до родителей и сообщить о том, что произошло.