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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших

Падение обломков нанесло некритические повреждения одному промышленному объекту и нескольким жилым домам.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что с ночи 2 июля регион отражает атаку вражеских беспилотников.

Силы ПВО ликвидировали 30 аппаратов. Падение обломков нанесло некритические повреждения одному промышленному объекту и нескольким жилым домам.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава региона.

По предварительным данным, ещё четверо человек пострадали, им оказывается помощь, один из пострадавших госпитализирован.

«Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается», — сообщил Глеб Никитин.

Напомним, два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области 24 июня.

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