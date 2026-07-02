Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что с ночи 2 июля регион отражает атаку вражеских беспилотников.
Силы ПВО ликвидировали 30 аппаратов. Падение обломков нанесло некритические повреждения одному промышленному объекту и нескольким жилым домам.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава региона.
По предварительным данным, ещё четверо человек пострадали, им оказывается помощь, один из пострадавших госпитализирован.
«Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается», — сообщил Глеб Никитин.
Напомним, два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области 24 июня.