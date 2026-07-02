Власти Нижнего Новгорода прокомментировали смертельную атаку БПЛА 2 июля

Системы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабное нападение беспилотных летательных аппаратов. Ситуацию прокомментировал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Трагическим последствием атаки стала смерть нижегородца. По словам городских властей, семье будет оказана необходимая поддержка.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента зафиксированы повреждения объектов жилой и промышленной инфраструктуры. Специалисты ведут обследование затронутых территорий, медики оказывают помощь пострадавшим.
Власти города призвали население сохранять выдержку и не поддаваться панике — в том числе в интернете. Обстановка остаётся под контролем, оперативные службы продолжают выполнять поставленные задачи.
Напомним, что на территории Нижегородской области также объявили режим беспилотной опасности.