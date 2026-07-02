Один человек погиб, четверо пострадали в Нижегородской области при атаке ВСУ

Один мирный житель погиб, еще четверо ранены при отражении 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.
— С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, — написал глава Нижегородской области.
Пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован, уточнил Никитин в своем Telegram-канале.
24 июня Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион погибли два человека и еще два пострадали. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировали.
29 июня в результате атак ударных дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Повреждения получили жилые дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили в нескольких округах республики.