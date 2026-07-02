Телефоны пропавших в Туве девочек нашли на берегу Енисея

Спасатели ведут поиски двух 13-летних девочек, пропавших накануне вечером в Кызыле. Утром их сотовые телефоны обнаружили на берегу Енисея недалеко от домов на улице Колхозной. Об этом сообщили в ГУ ЧС России по Республике Тыва.
Как рассказали в ведомстве, поисковые группы Тувинского отряда МЧС и службы ГО и ЧС на трёх единицах техники, включая плавсредства, обследуют акваторию и прибрежную зону вниз по течению от места находки.
Напомним, что девочки ушли на прогулку 1 июля и не вернулись. Ранее они из дома не убегали. В поисках задействованы полиция и волонтёры. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что пропавшая в Ачинске с дочкой женщина попала в объективы камер одна.
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