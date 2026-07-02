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Обломки БПЛА повредили дома и промышленный объект в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько жилых домов и один промышленный объект. Силы ПВО уничтожили 30 дронов, пишет губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов», — написал Никитин в Телеграм-канале.

Ночной налёт дронов унёс жизнь одного человека, ещё четыре человека получили ранения. Один из них госпитализирован, остальным оказывается медицинская помощь. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, проводится обследование территорий и ликвидация последствий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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