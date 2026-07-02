Человек погиб при атаке БПЛА на Нижегородскую область 2 июля: что известно?

Всего в небе над регионом сбиты 30 вражеские беспилотников, атаку продолжают отражать.
Один человек скончался в результате массированной атаки вражеских беспилотников на Нижегородскую область.
Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. В небе над Нижегородской область до 7:00 2 июля уничтожены 30 БПЛА, уточнил он. Отражение атаки продолжается. С подробностями — nn.aif.ru.
30 БПЛА в небе над Нижним.
Минобороны в утренней сводке сообщило, что всего над регионами России в ночь на 2 июля и утром 2-го ПВО перехватила 327 беспилотников самолётного типа.
Глеб Никитин принес соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что сообщает такие новости с болью в сердце. Еще четыре человека пострадали.
По словам губернатора, в результате атаки повреждён, но не критически, промышленный объект, есть последствия и для жилых домов. Оперативные службы оценивают их.
Повреждения инфраструктуры локальные.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что есть другие пострадавшие от БПЛА, с ними работают медики.
Повреждения жилья и промышленной инфраструктуры, по его словам, носят локальный характер. Однако атака продолжает отражаться. Градоначальник просит всех сохранять спокойствие, в том числе и в Сети.
О контроле за соблюдением прав пострадавших в атаке заявила областная прокуратура.
Режим беспилотной опасности работает в регионе с 23:00 1 июля. Закрыт международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов), там ввели план «Ковёр».
Напомним, 24 июня при атаке беспилотников на большой Нижний Новгород погибли два человека, еще двое получили ранения, но их жизни ничто не угрожает.
Всего только за июнь регион пережил семь атак беспилотников и три режима ракетной опасности.
Нижегородская область ранее ввела дополнительные выплаты бойцам отряда территориальной обороны «Барс-НН» — за каждый сбитый беспилотник по 100 тысяч рублей.