В Крыму спасли двух заблудившихся женщин и девочку

Один из инцидентов произошел в Феодосии. В районе горы Панова заблудились две женщины. На место отправились спасатели. Они нашли туристок. В медицинской помощи женщины не нуждались.
«Позднее в лесной зоне Кировского района помощь потребовалась девочке-подростку», — рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что ребенка нашли. Девочку доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей также не понадобилась.
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