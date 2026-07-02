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В Крыму спасли двух заблудившихся женщин и девочку

Сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся женщин и девочку в Крыму.

Источник: МЧС РФ

В среду, 1 июня, в Крыму спасли двух заблудившихся женщин и девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Один из инцидентов произошел в Феодосии. В районе горы Панова заблудились две женщины. На место отправились спасатели. Они нашли туристок. В медицинской помощи женщины не нуждались.

«Позднее в лесной зоне Кировского района помощь потребовалась девочке-подростку», — рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что ребенка нашли. Девочку доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей также не понадобилась.

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