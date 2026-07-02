Горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА открыли в Нижегородской области

В Нижегородской области создана горячая линия для людей, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По предварительным данным, в результате падения осколков БПЛА повреждены несколько жилых домов и промышленный объект. На месте инцидентов для контроля за ликвидацией последствий и соблюдением прав граждан находятся работники прокуратуры.
В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали — один из них доставлен в больницу.
Для оперативного приёма обращений действует телефон горячей линии: 8−903−602−22−20. Жители могут позвонить по этому номеру для получения правовой помощи и консультаций.
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