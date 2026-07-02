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Семь беспилотников ВСУ уничтожены над шестью районами Калужской области

Семь беспилотников ВСУ уничтожили средства противовоздушной обороны над Калужской областью в период вечера 1 июля и ночи 2 июля. Дроны сбиты сразу над несколькими округами, сообщает глава Владислав Шапша.

«Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Барятинского, Износковского, Думиничского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов», — говорится в сообщении.

На местах падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Минувшая ночь выдалась напряжённой для российской ПВО. С 20:00 1 июля до 7:00 2 июля дежурные силы перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников. Дроны сбиты над 18 регионами, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области.

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