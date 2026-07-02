В Татарстане из-за схода вагонов задерживаются девять поездов

«На данный момент с отставанием от графика следуют: № 215 Барнаул — Адлер, № 6 401 Шемордан — Казань, № 112 Москва — Круглое Поле, № 96 Москва -Барнаул, № 82 Москва — Улан-Удэ, № 26 Москва — Ижевск, № 52 Нижний Новгород — Ижевск, № 7 124 Казань — Ижевск, № 6 421 Казань — Сосновка», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по республике заявили о задержке пяти пассажирских поездов.
Инцидент произошел в ночное время на перегоне Корса — Арск. По предварительным данным, пострадавших нет, угроза для экологии отсутствует. «Движение на перегоне было временно приостановлено. В 05:19 открыто движение поездов по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью», — уточняется в сообщении.
Для ликвидации последствий схода задействованы два восстановительных поезда. Выясняются обстоятельства произошедшего.