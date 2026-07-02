В Туве ищут двух пропавших 13-летних девочек

Накануне, 1 июля, в Кызыле пропали две 13-летние подруги — они вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять, а затем исчезли. По предварительной версии МВД по Республике Тыва, школьницы могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28.
По имеющейся информации, одна из них была одета в синие джинсовые шорты, белые тапочки, белые носки, синюю футболку. Волосы собраны в хвост.
Уже сегодня утром сотрудники МЧС нашли сотовые телефоны пропавших детей — гаджеты лежали на берегу реки.
Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону вниз по течению от места происшествия.
Если вы видели пропавших девочек, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (39422) 9−36−01, 8 (39422) 9−36−02 и 8−929−381−00−01.