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Под Челябинском поезд насмерть сбил девушку

В Красноармейском районе Челябинской области поезд насмерть сбил 22-летнюю девушку, переходившую пути в неположенном месте. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Источник: Центральное МСУТ СК России/Макс

Трагедия произошла накануне на станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги.

Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В её рамках устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце июня в Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин. Одна из них погибла, вторую госпитализировали.

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