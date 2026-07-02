Под Челябинском поезд насмерть сбил девушку

Трагедия произошла накануне на станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги.
Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В её рамках устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, в конце июня в Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин. Одна из них погибла, вторую госпитализировали.
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