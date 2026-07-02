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Пострадавшим при атаке БПЛА нижегородцам окажут всю необходимую помощь

В результате ночного налета погиб один человек, четверо пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования близким погибшего при атаке БПЛА нижегородца. Он также заверил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую помощь.

— Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась масштабной атаке беспилотников: силы противовоздушной обороны уничтожили 30 БПЛА. Падение обломков привело к «некритическим повреждениям» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, сообщил губернатор.

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