Пострадавшим при атаке БПЛА нижегородцам окажут всю необходимую помощь

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования близким погибшего при атаке БПЛА нижегородца. Он также заверил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую помощь.
— Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
В ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась масштабной атаке беспилотников: силы противовоздушной обороны уничтожили 30 БПЛА. Падение обломков привело к «некритическим повреждениям» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, сообщил губернатор.
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