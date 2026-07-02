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На Алтае завели два уголовных дела после трагической гибели детей на воде

В Алтайском крае возбуждены два уголовных дела по факту гибели детей на воде. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК. В обоих случаях фигурирует ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник: Life.ru

Первая трагедия произошла вечером в среду на озере Большое Лазурное в селе Кокши Советского района. Четырёхлетняя девочка, гостившая у бабушки, зашла в воду в надувном круге, но выскользнула из него и утонула.

Второй случай — на реке Алей у села Безрукавка Рубцовского района. 13-летний мальчик купался с родственниками в открытом водоёме, зашёл в глубокое место и утонул. Расследование на контроле в прокуратуре.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции из-за экстремальной жары утонули 40 человек, пытавшиеся охладиться в местных водоёмах. Некоторые из таких мест не были предназначены для купания, а большинство жертв составили именно молодые люди.

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