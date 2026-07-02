Юрий Шалабаев призвал нижегородцев сохранять спокойствие после ночной атаки БПЛА

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к жителям в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.
— Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет-пространстве, — написал он в своем телеграм-канале.
Минувшей ночью силами ПВО в Нижегородской области уничтожено 30 беспилотников. Повреждения получили жилые дома и промышленный объект. Один человек погиб, четверо пострадали — один из них в больнице.
На месте работают медики, проводится оценка последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
— Ситуация находится на контроле, работа продолжается, — написал Шалабаев.
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