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Юрий Шалабаев призвал нижегородцев сохранять спокойствие после ночной атаки БПЛА

В результате массированного налета погиб мирный житель, есть повреждения на земле.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к жителям в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.

— Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет-пространстве, — написал он в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью силами ПВО в Нижегородской области уничтожено 30 беспилотников. Повреждения получили жилые дома и промышленный объект. Один человек погиб, четверо пострадали — один из них в больнице.

На месте работают медики, проводится оценка последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

— Ситуация находится на контроле, работа продолжается, — написал Шалабаев.

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