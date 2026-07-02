Народный артист Украины Николай Янченко погиб от удара током в бассейне

Народный артист Украины Николай Янченко умер в результате несчастного случая. Артист погиб от удара током в бассейне. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила его жена Наталья.
— Сегодня украинская песня осиротела. Трудно подобрать слова, когда уходят в вечность такие люди. Не стало Николая Янченко — человека, подарившего Украине прекрасные песни, которые будут жить вечно. Для меня это особая утрата, — написала на своей странице в социальных сетях артистка Ирина Федишин.
Николай Янченко умер в Стрижавке. Прощание с ним состоится в пятницу, 3 июля, в Виннице. Музыканта похоронят в родном селе Канава.
Он родился в 1959 году. После окончания Тульчинского культурно-образовательного училища, где получил специальность режиссера драматического коллектива. Николай Янченко более 20 лет работал художественным руководителем дома культуры в селе Моевка.