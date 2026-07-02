Народный артист Украины Николай Янченко погиб от удара током в бассейне

— Сегодня украинская песня осиротела. Трудно подобрать слова, когда уходят в вечность такие люди. Не стало Николая Янченко — человека, подарившего Украине прекрасные песни, которые будут жить вечно. Для меня это особая утрата, — написала на своей странице в социальных сетях артистка Ирина Федишин.