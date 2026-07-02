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Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Пожар, разгоревшийся вблизи крымского поселка Новофедоровка, потушили — накануне спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.

«08:30 ликвидация на площади 10,2 га», — проинформировали в МЧС.

Работа на месте тушения была осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах спасатели применяли ранцевые огнетушители.

Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.

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