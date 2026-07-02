Пожар в Новофедоровке в Крыму потушили

«08:30 ликвидация на площади 10,2 га», — проинформировали в МЧС.
Работа на месте тушения была осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах спасатели применяли ранцевые огнетушители.
Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.
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