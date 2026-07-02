В Туве вторые сутки ищут двух пропавших 13-летних девочек

Ранее в посёлке Чайковского городского округа Клин Московской области сообщалось об исчезновении 15-летней Яны Хохловой. Она ушла 29 июня, и с тех пор о ней ничего не известно. Приметы: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в чёрную футболку, рубашку в бело-зелёную клетку, чёрные штаны и синие кроссовки.