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В Нижнем Новгороде машина сбила шестилетнего ребенка на самокате

Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу.

В Нижнем Новгороде в ДТП пострадал ребёнок шести лет. Сведения предоставила пресс‑служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент зафиксирован 1 июля в Сормовском районе, на улице Ивана Чугурина. Около 16:15 автомобиль марки Renault, за рулём которого находился 60‑летний водитель, совершил наезд на мальчика, передвигавшегося на самокате.

Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.