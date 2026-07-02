В Нижнем Новгороде машина сбила шестилетнего ребенка на самокате

В Нижнем Новгороде в ДТП пострадал ребёнок шести лет. Сведения предоставила пресс‑служба регионального управления ГИБДД.
Инцидент зафиксирован 1 июля в Сормовском районе, на улице Ивана Чугурина. Около 16:15 автомобиль марки Renault, за рулём которого находился 60‑летний водитель, совершил наезд на мальчика, передвигавшегося на самокате.
Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать детали случившегося.
Ранее трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.