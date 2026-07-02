ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде

На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.