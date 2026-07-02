ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде

На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Там добавили, что обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП движение затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал Дептранс.
30 июня на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. Из-за аварии на участке были перекрыты четыре из пяти полос движения.
Днем ранее автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии на пересечении Советской и 1-й Московской улиц в подмосковном Серпухове.