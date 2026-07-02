Казахстан запретил 500 «ворам в законе» въезд в страну

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. МВД Казахстана сообщило о том, что с начала 2026 года возбуждено 38 уголовных дел против ОПГ.
Одновременно расследуются уголовные дела по фактам легализации имущества, добытого преступным путем, отметили в ведомстве.
«К уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению преступлений, посягающих на безопасность граждан и бизнеса. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также в ходе ОПМ в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Совместно с КУИС зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения законным требованиям администрации колоний и угроз в адрес сотрудников со стороны представителей криминальной среды, отбывающих наказание.
«Активно развивается международное взаимодействие в сфере противодействия транснациональной преступности. По инициативе МВД запрещен въезд в Республику Казахстан почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых “воров в законе”, а также другим представителям иностранного криминалитета. В рамках реализации Закона “О противодействии торговле людьми” выявлено более 80 преступлений. Пострадавшим оказана необходимая социальная, правовая и психологическая помощь, обеспечена защита их законных прав и интересов», — сообщило МВД.