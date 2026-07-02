Казахстан запретил 500 «ворам в законе» въезд в страну

«Активно развивается международное взаимодействие в сфере противодействия транснациональной преступности. По инициативе МВД запрещен въезд в Республику Казахстан почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых “воров в законе”, а также другим представителям иностранного криминалитета. В рамках реализации Закона “О противодействии торговле людьми” выявлено более 80 преступлений. Пострадавшим оказана необходимая социальная, правовая и психологическая помощь, обеспечена защита их законных прав и интересов», — сообщило МВД.