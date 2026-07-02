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Автомобиль перевернулся в результате аварии в Астане

Автомобиль Audi перевернулся в результате столкновения с другой машиной в Астане — подробности озвучили в столичном департаменте полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Кадры с места аварии в Telegram-канале Astanovka98

На опубликованных кадрах виден автомобиль, который опрокинулся на крышу на проезжей части — в левом ряду.

Сообщение от пресс-службы ДП Астаны

Инцидент произошел накануне, 1 июля. По данным полиции, водитель автомашины Audi, двигаясь по проспекту Республики, при совершении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомашиной Chery, двигавшейся в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Audi опрокинулся на крышу.

Комментарий ведомства

В ДТП никто не пострадал. По факту ДТП водитель автомобиля Audi привлечен к административной ответственности.