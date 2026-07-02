Автомобиль перевернулся в результате аварии в Астане

Кадры с места аварии в Telegram-канале Astanovka98
На опубликованных кадрах виден автомобиль, который опрокинулся на крышу на проезжей части — в левом ряду.
Сообщение от пресс-службы ДП Астаны
Инцидент произошел накануне, 1 июля. По данным полиции, водитель автомашины Audi, двигаясь по проспекту Республики, при совершении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомашиной Chery, двигавшейся в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Audi опрокинулся на крышу.
Комментарий ведомства
В ДТП никто не пострадал. По факту ДТП водитель автомобиля Audi привлечен к административной ответственности.