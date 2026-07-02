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Один человек погиб и четверо ранены из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Нижегородской области 2 июля. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Источник: Российская газета

Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Нижегородской области 2 июля. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую поддержку. Что касается пострадавших, то им оказывается медицинская помощь, одного человека госпитализировали.

Отражение атаки беспилотников продолжается. На местах находятся специалисты экстренных служб. Всего силами противоракетной обороны было ликвидировано 30 аппаратов.

Из-за падения обломков промышленный объект получил некритические повреждения. Также пострадали несколько жилых домов.

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