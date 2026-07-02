На Камчатке сестра-хозяйка обчистила в больнице умершую пациентку

Дождавшись момента, когда рядом никого не было, медработница забрала браслет и спрятала его в карман своей одежды. В дальнейшем она не стала сама обращаться в скупку, а передала украшение постороннему человеку на улице, попросив его обналичить вещь. В ломбарде за браслет удалось выручить 5000 рублей, тогда как реальная стоимость изделия превысила 32000 рублей.