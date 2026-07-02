На Камчатке сестра-хозяйка обчистила в больнице умершую пациентку

В Петропавловске-Камчатском суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 54-летней сотрудницы городской больницы. Женщину, работавшую сестрой-хозяйкой в отделении реанимации, обвиняют в хищении браслета, принадлежавшего скончавшейся больной. Информацию о передаче материалов в суд подтвердили в региональной прокуратуре.
Кража произошла в мае этого года. Обвиняемая находилась в реанимационной палате и обратила внимание на золотой браслет, лежавший на полу. Украшение, как установили позже, принадлежало одной из пациенток, которая к тому моменту уже скончалась.
Дождавшись момента, когда рядом никого не было, медработница забрала браслет и спрятала его в карман своей одежды. В дальнейшем она не стала сама обращаться в скупку, а передала украшение постороннему человеку на улице, попросив его обналичить вещь. В ломбарде за браслет удалось выручить 5000 рублей, тогда как реальная стоимость изделия превысила 32000 рублей.
Следствие квалифицировало действия женщины как кражу. На допросе она полностью признала вину и пояснила, что на хищение её толкнули финансовые трудности и наличие задолженностей. К моменту передачи дела в суд обвиняемая уже полностью компенсировала потерпевшей стороне причинённый материальный ущерб.
Судебное заседание продолжается, решение по данному эпизоду будет вынесено после изучения всех обстоятельств.
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