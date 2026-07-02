Атака БПЛА на Нижегородскую область: один погибший, четверо раненых, сбито 30 дронов

Ночная атака беспилотников на Нижегородскую область привела к гибели мирного жителя. Губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что, по предварительным данным, также пострадали еще четыре человека, один из них госпитализирован.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава региона. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается оперативная помощь.
Губернатор также сообщил, что в ходе ночной атаки силы ПВО сбили 30 беспилотников. Падение обломков повредило промышленный объект и несколько жилых домов, повреждения названы некритическими. Сейчас уточняются данные о пострадавших и разрушениях.