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Несколько нижегородцев заболели сальмонеллёзом после завтрака в кафе

Пострадавших экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

В Нижнем Новгороде зафиксирована вспышка сальмонеллёза, связанная с посещением одного из городских кафе. Несколько посетителей заведения оказались в инфекционной больнице, сообщили в «Кстати». Официально ситуацию пока не комментировали.

Эпизод произошёл после употребления блюда под названием «Капитанский завтрак» — его заказывали гости кафе, расположенного на Алексеевской улице. В составе блюда — колбаски, яйца и ветчина.

У ряда посетителей спустя некоторое время проявились острые симптомы интоксикации: рвота, диарея, в отдельных случаях — потеря сознания. Пострадавших экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Изначально у пациентов диагностировали инфекционное поражение, но впоследствии медики заподозрили сальмонеллёз как общую причину недомогания. Примечательно, что вскоре после инцидентов кафе прекратило работу — официально причиной назвали ремонтные мероприятия. При этом владелица заведения воздержалась от комментариев для СМИ.

Ситуация не является единичной: ранее, в 2024 году, фиксировались аналогичные случаи отравлений после посещения этого же кафе. Один из пострадавших поделился, что тогда провёл в больнице 21 день и в результате болезни потерял более 12 кг веса.

Ранее сомнительные продукты нашли в известном нижегородском ресторане.