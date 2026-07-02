В США женщина упала с горного склона, пролетела 500 метров и выжила

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе, где она упала, спасательный вертолёт не смог совершить посадку. На помощь ей отправились несколько рейнджеров, опытный участник её группы и ещё один альпинист, случайно оказавшийся поблизости. Пострадавшую нашли и благополучно доставили в медицинское учреждение. Её травмы ограничились ушибами и переломом лодыжки.