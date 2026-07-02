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В США женщина упала с горного склона, пролетела 500 метров и выжила

31-летняя американская туристка без достаточного опыта в альпинизме чудом осталась жива после падения с высоты почти 457 метров на снежную поверхность.

31-летняя американская туристка без достаточного опыта в альпинизме чудом осталась жива после падения с высоты почти 457 метров на снежную поверхность. Информацию об этом распространил телеканал ABC.

Происшествие случилось, когда женщина вместе с группой, в которую входили и новички, поднималась на вершину Шаста в Калифорнии. В определённый момент она потеряла равновесие и сорвалась вниз, однако сумела пережить падение.

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе, где она упала, спасательный вертолёт не смог совершить посадку. На помощь ей отправились несколько рейнджеров, опытный участник её группы и ещё один альпинист, случайно оказавшийся поблизости. Пострадавшую нашли и благополучно доставили в медицинское учреждение. Её травмы ограничились ушибами и переломом лодыжки.

Гора Шаста достигает высоты 4317 метров. Она относится к горной системе Каскадных гор и является вулканом, находящимся в состоянии покоя. Его последняя активность зафиксирована в 1786 году.

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