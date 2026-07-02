Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 135,8 тысячи га

Днем 2 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 145 пожаров на площади 135,8 тысячи га — тайга горит в Туруханском, Эвенкийском, Таймырском, Енисейском, Северо-Енисейском и Богучанском округах. Все очаги возникли из-за гроз.
Сейчас борьбу с огнем ведут 1599 человек, в том числе из других регионов страны. Еще часть группировки находится на окарауливании ликвидированных пожаров.
В региональном Лесопожарном центре добавили, что тенденция к сокращению площадей, пройденных огнем, сохраняется уже несколько дней подряд. Угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали 23 возгорания на площади 64 тыс. га.
Тем временем челябинский зоопарк, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», показал летнюю уборку вольера львов Севы и Киары.