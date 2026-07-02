Двое энергетиков погибли в результате атаки БПЛА в Запорожской области

Два сотрудника предприятия «Запорожьеэнерго» (филиал АО «Юго-Западная ЭСК») погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Трагедия произошла во время проведения плановых ремонтно-восстановительных работ. Жертвами удара стали начальник Токмакского района электрических сетей и слесарь предприятия. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте до прибытия медиков.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным, близким погибших, а также всему коллективу энергокомпании. Евгений Балицкий подчеркнул, что, несмотря на постоянную смертельную опасность, специалисты ежедневно выходят на смены для обеспечения жизнедеятельности региона, назвав их труд настоящим подвигом.
Согласно данным, которые предоставил Балицкий, с начала специальной военной операции при выполнении работ по восстановлению электроснабжения в регионе погибли уже 28 сотрудников энергопредприятий, входящих в структуру АО «Юго-Западная электросетевая компания». Еще 77 энергетиков получили ранения различной степени тяжести.