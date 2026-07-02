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Девушка погибла под поездом в российском регоне

В Челябинской области на станции Чернявская под колесами поезда погибла 22-летняя девушка.

В Челябинской области на станции Чернявская под колесами поезда погибла 22-летняя девушка. Трагедия произошла утром 1 июля на 2145 километре Южно-Уральской железной дороги. По данным следствия, местная жительница переходила пути в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Это уже второй смертельный случай на железной дороге в регионе за последнюю неделю. Несколькими днями ранее на перегоне Сулея — Кукшик под поезд угодили сразу две женщины. Одна из них скончалась, вторую с травмами доставили в больницу.

Сейчас следователи разбираются в деталях обоих происшествий. По каждому факту проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).