Девушка погибла под поездом в российском регоне

В Челябинской области на станции Чернявская под колесами поезда погибла 22-летняя девушка. Трагедия произошла утром 1 июля на 2145 километре Южно-Уральской железной дороги. По данным следствия, местная жительница переходила пути в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
Это уже второй смертельный случай на железной дороге в регионе за последнюю неделю. Несколькими днями ранее на перегоне Сулея — Кукшик под поезд угодили сразу две женщины. Одна из них скончалась, вторую с травмами доставили в больницу.
Сейчас следователи разбираются в деталях обоих происшествий. По каждому факту проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).