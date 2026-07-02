Пять человек задержали по делу о вымогательстве в Актобе

По предварительным данным, пятеро подозреваемых под предлогом возврата денежных средств потребовали переоформить на них автомобиль потерпевшего и передать деньги.
По версии следствия, злоумышленники незаконно удерживали мужчину в автомобиле и применяли к нему физическое насилие.
38-летний житель Актобе обратился в управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением о незаконном удержании и вымогательстве.
Подозреваемых задержали в ходе специальной операции.
Проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.