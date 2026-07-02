Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек задержали по делу о вымогательстве в Актобе

Актобе. 2 июля. КазТАГ — Пятерых подозреваемых в вымогательстве задержали в Актобе, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, пятеро подозреваемых под предлогом возврата денежных средств потребовали переоформить на них автомобиль потерпевшего и передать деньги.

По версии следствия, злоумышленники незаконно удерживали мужчину в автомобиле и применяли к нему физическое насилие.

38-летний житель Актобе обратился в управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением о незаконном удержании и вымогательстве.

Подозреваемых задержали в ходе специальной операции.

Проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.