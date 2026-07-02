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Минчанин взял «зеркальные кредиты» на 85 000 рублей и оставил все деньги в пакете на остановке

Минчанин оставил 85 000 рублей «зеркальных кредитов» в пакете на остановке.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин оставил 85 000 рублей «зеркальных кредитов» в пакете на остановке. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 47-летний житель Минска, выполнявший роль курьера мошенников.

Мужчине в мессенджере позвонили якобы сотрудники «Белпочты», сообщили о заказном письме, попросив продиктовать код из смс-сообщения для его получения.

Затем минчанину позвонил «сотрудник кибербезопасности». Звонивший сказал о преступных переводах за границу от имени мужчины, напомнив об уголовной ответственности. Для решения проблемы посоветовали написать заявление о неразглашении информации.

После этого жителю Минска поступил видеозвонок от лжеправоохранителя, который напугал оформлением заявок на кредиты от имени мужчины. Что избежать попадания в финансовую ловушку, звонивший посоветовал действовать на опережение и взять зеркальные кредиты.

«Мужчина оформил два займа на 85 тысяч рублей, деньги по просьбе звонившего положил в пакет и оставил на остановке», — рассказали в милиции.

По указанию мошенников минчанин два раза забрал деньги у обманутых граждан в Бресте и Минске, оставлял их в тайниках. Заведено уголовное дело.

Ранее СК показал фото белоруса, обманувшего 26 человек при покупке автозапчастей.

Тем временем милиция изъяла в гараже у белоруса 570 литров заграничного элитного алкоголя.

Кроме того, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за гроз и шквалов 2 июля.