Минчанин взял «зеркальные кредиты» на 85 000 рублей и оставил все деньги в пакете на остановке

После этого жителю Минска поступил видеозвонок от лжеправоохранителя, который напугал оформлением заявок на кредиты от имени мужчины. Что избежать попадания в финансовую ловушку, звонивший посоветовал действовать на опережение и взять зеркальные кредиты.