В Туве ищут двух пропавших у берегов Енисея школьниц: спасатели обнаружили тревожный знак

По данным правоохранителей, перед исчезновением их, предположительно, видели в районе дома на Колхозной, неподалеку от воды. В ведомстве уточнили, что одна из пропавших была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки, а ее волосы были собраны в хвост.