В Туве ищут двух пропавших у берегов Енисея школьниц: спасатели обнаружили тревожный знак

В Туве развернута масштабная поисковая операция: в республике уже вторые сутки продолжаются поиски двух 13-летних школьниц, которые пропали накануне, 1 июля, в столице региона городе Кызыле. Об этом пишет «КП-Красноярск».
Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, девочки ушли из дома, чтобы погулять, и перестали выходить на связь, а позже их мобильные телефоны были обнаружены спасателями на берегу Енисея.
По данным правоохранителей, перед исчезновением их, предположительно, видели в районе дома на Колхозной, неподалеку от воды. В ведомстве уточнили, что одна из пропавших была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки, а ее волосы были собраны в хвост.
Сегодня утром сотрудники МЧС обследовали береговую линию и нашли сотовые телефоны обеих девочек — гаджеты лежали прямо у воды, что серьезно обеспокоило спасателей. В настоящее время водолазы и кинологи тщательно проверяют акваторию реки и прибрежную зону, продвигаясь вниз по течению от места, где были обнаружены вещи.
В то же время в Красноярском крае сохраняется тревожная ситуация: в Ирбейско-Саянском округе до сих пор ищут супружескую пару, пропавшую во время сплава по реке Агул. На берегу нашли пустые лодки и разбросанные личные вещи 45-летней женщины и 43-летнего мужчины.