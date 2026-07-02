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В Запорожской области два энергетика погибли после взрыва дрона ВСУ

В Запорожской области двое электриков проводили восстановительные работы на сетях и попали под удар беспилотного летательного аппарата, запущенного украинскими военными.

В Запорожской области двое электриков проводили восстановительные работы на сетях и попали под удар беспилотного летательного аппарата, запущенного украинскими военными.

Трагедия произошла непосредственно на месте проведения ремонтных мероприятий. По информации региональных властей, оба сотрудника получили ранения, не совместимые с жизнью, и скончались ещё до прибытия медиков.

Погибшими оказались слесарь и руководитель районного подразделения электрических сетей в городе Токмак. Оба числились в штате организации «Запорожьеэнерго», которая является филиалом более крупной энергетической компании.

Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о происшествии в своём официальном аккаунте на платформе «Макс». В публикации он отметил, что удар был нанесён именно в тот момент, когда бригада занималась устранением повреждений на линиях, и подтвердил гибель двух человек.

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