В Запорожской области два энергетика погибли после взрыва дрона ВСУ

В Запорожской области двое электриков проводили восстановительные работы на сетях и попали под удар беспилотного летательного аппарата, запущенного украинскими военными.
Трагедия произошла непосредственно на месте проведения ремонтных мероприятий. По информации региональных властей, оба сотрудника получили ранения, не совместимые с жизнью, и скончались ещё до прибытия медиков.
Погибшими оказались слесарь и руководитель районного подразделения электрических сетей в городе Токмак. Оба числились в штате организации «Запорожьеэнерго», которая является филиалом более крупной энергетической компании.
Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о происшествии в своём официальном аккаунте на платформе «Макс». В публикации он отметил, что удар был нанесён именно в тот момент, когда бригада занималась устранением повреждений на линиях, и подтвердил гибель двух человек.
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