В Воронеже будут судить пьяную автомобилистку, устроившую смертельное ДТП и сбежавшую с места аварии

Железнодорожный райсуд Воронежа рассмотрит дело 37-летней автомобилистки, по чьей вине погиб водитель другой машины.
Смертельная авария произошла в апреле 2026 года на ул. Богдана Хмельницкого. Ночью пьяная женщина без прав следовала со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Артамонова, не справилась с управлением, выехала на встречку, врезалась в Renault Sandero Stepway и скрылась с места происшествия. 40-летний водитель Renault умер от полученных травм.
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