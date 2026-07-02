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Две 13-летние девочки пропали в Тыве у реки Енисей

Двух 13-летних девочек ищет полиция Кызыла. Дети вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Двух 13-летних девочек ищет полиция Кызыла. Дети вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

— Сотрудниками МВД по Республике Тыва ведутся поиски без вести пропавших несовершеннолетних (…) Девочки вышли около 18:00 ч. 1 июля из домов по улице Буренской и Листвянка. Место частого пребывания — территория школы № 12 города Кызыла, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, сотовые телефоны пропавших детей были обнаружены на берегу реки Енисей утром 2 июля, недалеко от их мест жительства.

— Поисковые группы спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС Республики Тыва на трех единицах техники, включая плавсредства, ведут поиски двух девочек 13 лет, — пишет МЧС РФ по республике в соцсети «ВКонтакте».

1 июля 14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Чердынском муниципальном округе Пермского края, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Тело ребенка обнаружили около села Серегово, его извлекли из воды сотрудники МКУ «Чердынская городская служба спасения». Личность погибшей установлена.

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