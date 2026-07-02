Две 13-летние девочки пропали в Тыве у реки Енисей

Двух 13-летних девочек ищет полиция Кызыла. Дети вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
— Сотрудниками МВД по Республике Тыва ведутся поиски без вести пропавших несовершеннолетних (…) Девочки вышли около 18:00 ч. 1 июля из домов по улице Буренской и Листвянка. Место частого пребывания — территория школы № 12 города Кызыла, — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, сотовые телефоны пропавших детей были обнаружены на берегу реки Енисей утром 2 июля, недалеко от их мест жительства.
1 июля 14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Чердынском муниципальном округе Пермского края, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Тело ребенка обнаружили около села Серегово, его извлекли из воды сотрудники МКУ «Чердынская городская служба спасения». Личность погибшей установлена.