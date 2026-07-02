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Вертолет привлекли к тушению пожаров в Киеве после ответной атаки России

В Киеве после ночных взрывов к тушению пожаров привлекли вертолет спасательных служб.

В Киеве после ночных взрывов к тушению пожаров привлекли вертолет спасательных служб. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по ЧС. По данным ведомства, утром 2 июля в городе задействованы почти 500 спасателей и 96 единиц спецтехники, на кадрах видно, что на одном из объектов работает пожарный вертолет.

Ночью в Киеве объявлялась воздушная тревога, которая длилась более 11 часов. Поступали сообщения о взрывах, утром местные СМИ сообщили о сильном задымлении в городе. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России.

Поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.

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