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ФСБ задержала двоих агентов Киева, собиравших данные о дислокации ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух россиян — агентов военной разведки Украины, собиравших информацию об объектах Вооруженных сил (ВС) РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух россиян — агентов военной разведки Украины, собиравших информацию об объектах Вооруженных сил (ВС) РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в ЦОС ФСБ России.

По информации ведомства, подозреваемые собирали и отправляли украинскому куратору через мессенджер информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

— В целях организации дальнейшей противоправной деятельности они получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм, которые были изъяты у них в ходе обыска, — говорится в сообщении.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

22 июня ФСБ задержала в Воронеже 33-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина в 2024 году самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер передавал сведения о деятельности военного объекта. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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