ФСБ задержала двоих агентов Киева, собиравших данные о дислокации ВС РФ

22 июня ФСБ задержала в Воронеже 33-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина в 2024 году самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер передавал сведения о деятельности военного объекта. В настоящее время мужчина находится под стражей.