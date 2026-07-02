Во всех районах Киева есть повреждения после взрывов

«Зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. После поступали сообщения о масштабных задымлениях в городе.
2 июля воздушная тревога в Киеве длилась в общей сложности более 11 часов.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше