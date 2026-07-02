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В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале мэра Андрея Прошунина.

Источник: Life.ru

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — предупредил он.

Аналогичное предупреждение распространила администрация федеральной территории Сириус. Глава администрации Дмитрий Плишкин также сообщил о существующей угрозе атаки беспилотников. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Ранее Life.ru писал, что в Пензе при атаке украинских беспилотников по двум промышленным предприятиям пострадали два человека: женщина получила амбулаторную помощь, а мужчина с серьёзными осколочными ранениями был экстренно прооперирован и находится в реанимации. Также взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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