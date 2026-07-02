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В Уфе из торгового центра эвакуировали 300 человек

Сегодня утром в торговом центре «Мир» произошла сработка пожарной сигнализации.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, после обследования пожарными признаков горения обнаружено не было.

Из здания эвакуировали 300 человек, в том числе 15 детей. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров.

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