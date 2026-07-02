ФСБ задержала в Крыму россиян, шпионивших для Украины

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух россиян, шпионивших для Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, мужчины 1968 и 1986 годов рождения собирали для украинских кураторов данные о дислокации объектов Вооруженных сил РФ на полуострове, а также о передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту. Информацию они передавали через мессенджер Telegram.