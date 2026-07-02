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ФСБ задержала в Крыму россиян, шпионивших для Украины

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух россиян, шпионивших для Украины.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух россиян, шпионивших для Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, мужчины 1968 и 1986 годов рождения собирали для украинских кураторов данные о дислокации объектов Вооруженных сил РФ на полуострове, а также о передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту. Информацию они передавали через мессенджер Telegram.

В ходе обысков у задержанных изъяли компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов. По данным спецслужбы, взрывчатку агенты получили от куратора через схрон.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства деятельности задержанных. По данным ФСБ, действия шпионов были направлены на нанесение ущерба экономической безопасности и обороноспособности России.

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