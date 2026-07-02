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В Крыму задержали двух агентов украинской военной разведки

В Крыму задержаны двое мужчин, работавших на Главное управление разведки Минобороны Украины. Через Telegram они передавали информацию о расположении воинских частей и графике движения поездов по Крымскому мосту. При обыске у них нашли более трех килограммов взрывчатки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма двоих граждан России, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. Они собирали данные о российских военных объектах и готовились к совершению теракта, сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, что задержанные (мужчины 1968 и 1986 годов рождения) являлись агентами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Через мессенджер Telegram они передавали своему куратору информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, объектах критической инфраструктуры, а также фиксировали график движения поездов по Крымскому мосту.

Кроме того, в ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов.

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