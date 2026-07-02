В Крыму задержали двух агентов украинской военной разведки

По данным ведомства, что задержанные (мужчины 1968 и 1986 годов рождения) являлись агентами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Через мессенджер Telegram они передавали своему куратору информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, объектах критической инфраструктуры, а также фиксировали график движения поездов по Крымскому мосту.
Кроме того, в ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов.