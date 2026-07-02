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Свидетели заявили, что у пропавших Усольцевых не было палок для ходьбы

Сломанная треккинговая палка — единственное, что нашли во время поисков таинственно пропавших Усольцевых.

Судьба семьи Усольцевых — Сергея, Ирины, их пятилетней дочери Арины и собаки породы корги — остается неизвестной уже девять месяцев. Они таинственно исчезли 28 сентября 2025 года во время похода по Кутурчинскому Белогорью. Поиски стали самыми масштабными в истории региона, однако до сих пор не дали результатов.

Во время последней активной фазы в тайге нашли сломанную палку для скандинавской ходьбы. В Следственном комитете подтвердили, что сейчас по ней проводится генетическая экспертиза.

«Назначена генетическая экспертиза, срок проведения — ориентировочно месяц. Дактилоскопическое исследование не назначено, поскольку по одному объекту проводится одна экспертиза, а по её окончании может быть инициирована другая», — рассказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

Однако принадлежность находки семье вызывает большие сомнения. Во-первых, организаторы туров по Кутурчинскому Белогорью часто рекомендуют брать такие палки с собой, поэтому они могли остаться от сотен других туристов. Во-вторых, корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина прошли маршрутом Усольцевых до скалы Мальвинка и обратно. Журналисты были поражены чистотой местности.

«Тайгу будто пылесосом почистили», — заметила корреспондент Аня. Из следов пребывания человека им встретились лишь старая скорлупа от яиц, пара окурков и строение с костровищем за скалой, куда журналисты попали, когда заблудились.

Но главное — репортерам удалось найти свидетелей, видевших семью в последний раз перед выходом на тропу. Пенсионеры Виктор и Лидия живут на окраине поселка рядом с началом маршрутов. 28 сентября 2025 года они заметили машину Усольцевых, которая потом еще долго стояла пустая у подножия Белогорья, и самих путешественников.

«Мужчина был в шортах. У него был маленький рюкзачок. Я тогда сидела вот на этой же лавочке, хорошо их видела. Женщина была в коротких штанах, бриджах. У нее ничего не было в руках, у мужчины — тоже. Никаких палок у них не было», — рассказала Лидия.

Журналисты несколько раз переспросили пожилую женщину, могла ли она просто не заметить аксессуар, но получили твердый ответ: нет, палок ни у кого в руках не было. Эту информацию подтверждают и родственники. Сын Ирины утверждает, что отчим никогда не пользовался подобными гаджетами в походах, о том же говорит и дочь Сергея.

Если найденная в лесу палка действительно принадлежит другому человеку, это рушит основную версию следствия о том, что семья Усольцевых бесследно сгинула именно на склонах Кутурчинского Белогорья. Отсутствие других следов (бумажек, пакетиков или веревок) только усиливает эти сомнения. Тем временем поиски продолжаются: новая активная фаза прошла в начале июня, доступ посторонних на территорию был перекрыт блокпостом, в Кутурчин регулярно выезжают отдельные группы поисковиков.

Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >

Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >

Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >

Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >

Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >

Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >

Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >

Часть восьмая — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >

Часть девятая — «Вороны не летали». Жители Кутурчина уверены: Усольцевых нет в тайге >

Часть десятая — Увезли на плато Путорана? Усольцевых видели за глухим забором >

Часть одиннадцатая — Тайгу «пропылесосили». В Кутурчине намекают: следы Усольцевых зачистили >