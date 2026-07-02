Свидетели заявили, что у пропавших Усольцевых не было палок для ходьбы

«Мужчина был в шортах. У него был маленький рюкзачок. Я тогда сидела вот на этой же лавочке, хорошо их видела. Женщина была в коротких штанах, бриджах. У нее ничего не было в руках, у мужчины — тоже. Никаких палок у них не было», — рассказала Лидия.