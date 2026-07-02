Масштабная спецоперация в двух городах Казахстана: осуждены лидер и участники ОПГ

В 2025 году в Таразе и Алматы проведена крупномасштабная операция по пресечению незаконного оборота наркотиков. В результате мероприятий была установлена и пресечена деятельность организованной преступной группы.
В ходе обысков в аптеках изъяты сильнодействующие вещества, такие как «Трамадол», «Тропикамид», «Сомнол», «Димедрол» и «Оксивин». Эти препараты входят в перечень веществ, оборот которых строго регулируется законодательством Казахстана.
По факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК. Установлено, что организатором преступной схемы был 60-летний житель Тараза. В отношении него и двоих соучастников расследовались уголовные дела по статьям 262 УК РК.
Приговором суда организатору назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, а его сообщникам — по 15 лет.