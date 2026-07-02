Масштабная спецоперация в двух городах Казахстана: осуждены лидер и участники ОПГ

По факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК. Установлено, что организатором преступной схемы был 60-летний житель Тараза. В отношении него и двоих соучастников расследовались уголовные дела по статьям 262 УК РК.